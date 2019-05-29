В столице Татарстана состоится прием граждан по вопросам ЖКХ

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Завтра, 30 мая, в Казани будет организован прием граждан по вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством.
В общении с татарстанцами примут участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, заместитель руководителя исполкома Казани – председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин, начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Сергей Крайнов и председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России по республике Любовь Мишина, отмечают организаторы.
Прием пройдет в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в регионе (ул. К. Маркса, д. 31/7). Он продлится три часа – с 14.00 до 17.00. Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00.