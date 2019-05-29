Татар-информ

29 мая 2019, 08:15

Происшествия

На территории гостевого комплекса «Дубай» в Казани сгорел еще один дом

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Происшествия

На территории гостевого комплекса «Дубай» в Казани сгорел еще один дом

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 147 квадратных метров.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На территории гостевого комплекса «Дубай» в Казани сгорел еще один дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в четыре утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 817-м километре М7 горит гостевой домик. Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 71 потушили его в течение получаса», – рассказали в МЧС.

Площадь пожара составила 174 квадратных метра. Сгоревшая постройка принадлежала частному лицу, выкупившему дом у гостевого комплекса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аналогичный случай произошел в минувший понедельник – целиком выгорел домик на территории «Дубая», который также принадлежал частному лицу.

 

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