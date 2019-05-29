В России предложили ввести «отцовский капитал»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Комиссия Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести в стране новый вид субсидий – так называемый «отцовский капитал». Об этом со ссылкой на доклад комиссии пишет газета «Известия».

Выплачивать субсидию предполагается после рождения третьего ребенка, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители состоят в зарегистрированном браке. «Отцовский капитал» по размеру должен будет соответствовать материнскому капиталу, который с 2017 года равняется 453 тыс. 26 рублям.

Новая мера поддержки должна дополнить маткапитал, а не исключить его. «Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи», – подчеркнул автор документа Сергей Рыбальченко.

Инициаторы проекта рассчитывают начать его реализацию с регионов Дальнего Востока, а также с Калининградской области, Республики Крым и Севастополя. Затем они предполагают включить в него демографически депрессивные регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а затем и все остальные субъекты Федерации.

Для воплощения идеи в жизнь, по подсчетам Общественной палаты, потребуется выделение дополнительных средств в размере 1,25% от общего объема ВВП (более 1 трлн рублей) в течение пяти лет.

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