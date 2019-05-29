В Казани уже в 14-й раз пройдет Кубок Правительства РТ по картингу

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Казани уже в 14-й раз состоятся соревнования по картингу на Кубок Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Состязания традиционно будут посвящены Международному дню защиты детей и пройдут, соответственно, 1 июня. Местом их проведения станет картинг-центр «Форсаж».

Юные пилоты будут соперничать в личном и командном турнирах. Они окажутся разделены на две возрастные категории: спортсменам в возрасте от 8 до 12 лет предстоит соревноваться на картах с двигателем Honda GX 200 (6,5 л. с.), а в возрасте от 12 до 16 лет – на картах с двигателем Honda GX 270 (9 л. с.).

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