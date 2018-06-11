Минниханов поздравит татарстанскую сборную с победой на WorldSkills Russia

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в чествовании татарстанской сборной, которая заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент республики поставил задачу взять под особое внимание победителей Национального чемпионата и организовать всецелую поддержку им в своих же муниципалитетах, учебных учреждениях, таким образом подчеркнув важность представителей рабочих профессий. По сути наши татарстанские призеры национального чемпионата — это лучшие специалисты страны, убежден Президент», — отметила Галимова.

На соревнованиях по профессиональному мастерству татарстанцы завоевали 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм.

В Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Участниками финала стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира и 360 юниоров.

Кроме того, сегодня Президенту Татарстана предстоит встретиться с Чрезвычайным и Полномочным послом Южно-Африканской Республики в Российской Федерации госпожой Номасонто Марией Сибанда-Туси.

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