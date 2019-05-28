Татарстанский сыр прошел «Тест на качество»: в Казани продегустировали молочные изделия

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Центр стандартизации, метрологии и испытаний Татарстана (ФБУ «ЦСМ Татарстан») провел в Казани общественную дегустацию молочных изделий в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

В ходе мероприятий республиканского конкурса ежегодно проводится акция «Тест на качество», где помимо экспертов продукцию татарстанских производителей оценивают представители общественности. Качество и вкус молочных изделий проверили представители Союза потребителей РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, Торгово-промышленной палаты республики и журналисты.

Всего на суд общественности было представлено 15 образцов молочных изделий, прошедших лабораторные исследования. Участники дегустации попробовали плавленный, твердый и мягкий сыр, а также сливочное масло.

Дегустаторам предлагалось оценить внешний вид продуктов, их вкусовые качества, цвет, консистенцию, структуру и аромат. Каждый участник мог оставить свои замечания и рекомендации к продуктам.

Свою продукцию на конкурсе представили Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, Бугульминский молочный комбинат, ООО «Камамбер» из Камского Устья, ООО «Деликатес» из Лениногорска и ООО «Арча» (Арский молочный комбинат и Балтасинский маслодельно-молочный комбинат).

«Для производителей участие в конкурсе „Лучшие товары и услуги РТ“ добровольное. Стоит отметить их повышенный интерес к этому конкурсу, поскольку он дает очередной толчок для развития. Лауреатам и дипломантам конкурса дается право использовать логотип, который наносится на этикетку и является брендом продвижения продукции на рынке», — рассказала заместитель руководителя органа по сертификации ЦСМ Татарстана Лилия Тимербаева.

Ежегодно в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» проходят дегустационные комиссии не только молочной, но и мясной, хлебобулочной, кондитерской продукции, а также безалкогольных напитков. Для комплексной оценки продукции проводятся как общественная, так и экспертная дегустации.

«Результаты конкурса открыты — с ними может ознакомиться любой желающий на сайте „ЦСМ Татарстан“, где представлены списки лауреатов и дипломантов. Также по итогам конкурса выпускается каталог, который распространяется не только в России, но и в торговых представительствах Татарстана за рубежом», — сообщил заместитель директора ФБУ «ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров.

Победители регионального конкурса смогут принять участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России».

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