Тетюшские туристы стали лучшими в сельском зачете на водных дистанциях

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Команда воспитанников туристических объединений Центра дополнительного образования на базе Тетюшской школы № 1 успешно выступила на первенстве РТ по спортивному туризму (водные дистанции), которое прошло в Зеленодольске, пишет газета «Авангард».

По итогам соревнований тетюшская команда в возрастной группе 2003 – 2001 г. р. в общем зачете среди 14 команд муниципалитетов РТ заняла третье место, в сельском зачете – первое.

Ребята тренируются под руководством педагогов Анны Осиповой и Дмитрия Никонорова.

Анна Осипова также удостоилась Благодарности за личный вклад в организацию и проведение первенства РТ по спортивному туризму.

Все победители и призеры соревнований награждены кубками и медалями.

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