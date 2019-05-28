В Альметьевске обнаружили нелегальную свалку с медкартами

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района зафиксирован факт сброса отходов производства и потребления на почву. Наряду с разными видами строительных материалов были обнаружены медицинские карточки населения, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Свалку обнаружили специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ во время проведения выездной проверки в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
Площадь захламления составила 24 квадратных метра. Предположительно, отходы вывезены из лечебно-профилактического учреждения города, которые образовались при проведении капремонта корпусов.
В настоящее время ведется административное расследование по статье о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.