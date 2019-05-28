В Нижнекамске появилась новая стипендия для лучших студентов-химиков

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске появилась новая стипендия имени Николая Лемаева – НКНХ будет выплачивать лучшим студентам-химикам именные стипендии. Шестеро студентов в этом году получили по 30 и 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Планируется, что стипендию лучшим учащимся будут выплачивать ежегодно.



Все стипендиаты учатся в профильных для города учреждениях – в колледже нефтехимии и нефтепереработки и химико-технологическом институте. Поощрение выделило руководство градообразующего предприятия.



Замгенерального директора «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов заявил, что среди получателей стипендии не только лучшие ученики, но и молодые люди, показавшие себя в определенных новаторских идеях.



В последующем эти идеи предприятие сможет применить в повседневной работе в рамках нашего производственного процесса.



Часть стипендиатов наградили на торжествах по случаю Дня химиков в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова.

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