Татар-информ

29 мая 2019, 06:18

Наука и образование

В Нижнекамске появилась новая стипендия для лучших студентов-химиков

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Наука и образование

В Нижнекамске появилась новая стипендия для лучших студентов-химиков

Фото: e-nizhnekamsk.ru

Все стипендиаты учатся в профильных для города учреждениях – в колледже нефтехимии и нефтепереработки и химико-технологическом институте.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске появилась новая стипендия имени Николая Лемаева – НКНХ будет выплачивать лучшим студентам-химикам именные стипендии. Шестеро студентов в этом году получили по 30 и 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Планируется, что стипендию лучшим учащимся будут выплачивать ежегодно.

Все стипендиаты учатся в профильных для города учреждениях – в колледже нефтехимии и нефтепереработки и химико-технологическом институте. Поощрение выделило руководство градообразующего предприятия.

Замгенерального директора «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов заявил, что среди получателей стипендии не только лучшие ученики, но и молодые люди, показавшие себя в определенных новаторских идеях.

В последующем эти идеи предприятие сможет применить в повседневной работе в рамках нашего производственного процесса.

Часть стипендиатов наградили на торжествах по случаю Дня химиков в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова. 

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