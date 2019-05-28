Нижнекамск и 115 велосипедистов вместе со всей страной отметили День велопарадов

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). 115 велосипедистов, 230 колес и 8 тысяч метров – такие цифры называют организаторы большого велопробега, объединившего любителей велосипедов со всего Нижнекамска и окрестных сел, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Жители самых разных возрастов преодолели восемь километров пути от Южной до Лесной улицы. Торговые центры, ставшие пограничными точками, носят символические названия: если «Магнит» притянул всех на стартовую площадку, то «Лента» стала атрибутом пересечения финишной черты.





Таким образом городской велоклуб присоединился ко Всероссийскому дню велопарадов, который отмечается в последнюю субботу мая. К слову, в Санкт-Петербурге акция собрала 23 тыс. человек.

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