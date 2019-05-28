Штаб татар собрал на ифтар мусульманские общины Агрызского района

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Штаб татар Москвы в своей подшефной мечети «Сажда» села Красный Бор Агрызского района провел ифтар аш, в котором приняло участие более ста гостей, в том числе представители мусульманских общин Агрызского района, сообщает пресс-служба штаба.



Гостей ифтара поприветствовал имам-хатыйб мечети «Сажда» Рашит хазрат Мухаметдинов, который поздравил собравшихся со Священным месяцем Рамадан.





Руководитель Штаба татар Москвы Рустэм Ямалеев рассказал о деятельности штаба, в том числе о предстоящих ифтарах в Москве и Казани, призвав руководителей местной общины открывать для молодежи курсы ислама и проводить акции «Первый намаз».





По мнению Рустэма Ямалеева, ифтары должны вести идеологическое воспитание населения, в первую очередь для молодежи, ведь на данных мероприятиях обсуждаются актуальные вопросы народа. В ближайших планах намечено строительство медресе в Красном Боре, потому что религиозное просвещение помогает культурному и экономическому развитию региона, считает Ямалеев.





«В дальнейшем необходимо обратить внимание на составление родового древа – шэжэрэ, так как мы должны знать историю своего рода. Также надо заниматься изучением истории деревень, в том числе Красного Бора», – обратился лидер Штаба татар Рустэм Ямалеев.



Вечер завершился чтением таравих-намаза. Гости вечера изъявили желание повторить встречу мусульманских общин во время Курбан-байрама.

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