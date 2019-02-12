В Нижнекамске создадут мини-МФЦ за 8,5 млн рублей вблизи нового микрорайона

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил идею создания МФЦ вблизи нового микрорайона Нижнекамска. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказал мэр Айдар Метшин.

«Мы предложили создание мини-МФЦ на территории нашего города и получили поддержку Президента [РТ]», — сказал градоначальник.

Нижнекамск расширяется, но люди должны тратить минимальное количество времени на получение государственных и муниципальных услуг, считает Айдар Метшин.

«Мы вышли с предложением и получили поддержку в создании мини-МФЦ в новом микрорайоне нашего города. Точнее он будет на территории уже существующего микрорайона, но который находится вблизи новых — 47-й, 49-й», — пояснил мэр Нижнекамска.

Охват заявителей нового МФЦ составит порядка 60 тыс. Им не придется ехать в центральный офис, чтобы получать государственные и муниципальные услуги.

«Мы только сейчас получили одобрение, но еще нужно время, чтобы технически процесс пошел. До конца года мы надеемся ввести в эксплуатацию», — сказал Айдар Метшин и добавил, что стоимость нового МФЦ — 8,5 млн рублей, которые выделят из республиканского бюджета.

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