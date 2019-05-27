В Заинске при ремонте фасада жилых домов применят технологию мокрого фасада

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В текущем году в программу капитального ремонта включен дом № 1 по улице Энергетиков города Заинска. Этот дом был введен в эксплуатацию в 1962 году и именно здесь большинство работников Заинской ГРЭС получили квартиры, передает «Заинск-информ».



Сейчас первые хозяева квартир уже в пожилом возрасте и имеют взрослых детей и внуков. Большинство из них – женщины. По их рассказам, в этом доме не проводился капитальный ремонт с момента его строительства.





Варгановы – единственная молодая семья, которая проживает в этом доме. «Мы переехали сюда три года назад, очень обрадовались, когда началось обновление дома», – рассказывает Яков Варганов.



Ремонтом дома занимается подрядная организация «Заинская кровля». Эта же организация в прошлом году уже работала над фасадами домов № 9 и № 15 по улице Энергетиков. Работы ведутся по графику.



В доме строители выполнят ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши и фасада. К внешней части здания рабочие применят технологию мокрого фасада.





Данную технологию заинцы подсмотрели в более крупных городах. Такую особенно можно заметить на фасаде дома № 1 по улице Крупской и домов № 9 и № 15 по улице Энергетиков. Краска здесь необычайно сочная, подобная декоративная отделка называется дождем.



Также рабочие позаботятся и об утеплении торцевых стен здания, чтобы сквозной ветер не проникал в квартиры через микротрещины в стенах. Такая несложная манипуляция позволит жильцам значительно сэкономить на теплоснабжении.

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