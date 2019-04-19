Айдар Метшин: В этом году вводим жилье только по социальной ипотеке и ИЖС

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Мэр Нижнекамского района Айдар Метшин заявил о «перегретом» рынке первичного и вторичного жилья, из-за чего в районе падают показатели ввода введенных квадратных метров. Об этом он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Это повсеместная тенденция, не связанная с тем, что мы не можем строить или у нас нет для этого условий. Напротив — у нас есть земля, строительный комплекс соответствует всем требованиям. Но „перегреты“ первичный и вторичный рынки жилья, на них много предложений», — отметил градоначальник.

В 2018 году введено в эксплуатацию 101 тыс. кв. метров жилья. Это ниже, чем в 2017 году. При этом за последние годы в Нижнекамске был введен большой объем жилья по социальной ипотеке. За 5 лет в Нижнекамске введено 682 тыс. кв. метров жилья, из которых 59% — в рамках программы «Социальная ипотека».

«Большие программы были у групп компаний ТАИФ и „Татнефть“. Мы комплексно развиваем новые микрорайоны. Что касается коммерческого жилья, в прошлом году ни одного коммерческого метра не ввели и не будем в этом, только социальную ипотеку и индивидуальное жилищное строительство. Это не минус, а то, что диктует рынок», — подчеркнул глава Нижнекамского района.

В прошлом году 921 квартира предоставлена нижнекамцам по программам Госжилфонда, из которых 203 квартиры получили очередники 2019-х, 20-х годов, которые в настоящее время выполнили в полном объеме обязательства в рамках договора социальной ипотеки.

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