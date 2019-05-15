Айдар Метшин: Положительный пример «Камастали» привлечет в Нижнекамск других инвесторов из Китая

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Положительный пример «Камастали» — первого резидента ТОСЭР «Нижнекамск» — привлечет в город других инвесторов из Китая, заявил ИА «Татар-информ» мэр Айдар Метшин.

«Чтобы иностранный инвестор, тем более из азиатских стран, поверил, ему нужны примеры. Когда они видят положительные примеры, что есть условия для развития, поддержка муниципальных органов власти и региона в целом, это укрепляет их уверенность и делает возможным приход инвесторов на эту территорию», — сказал он.

«Камасталь» открыла производство в апреле этого года. Компания стала якорным резидентом промпарка «Пионер». За ней на площадку пришли еще несколько производств, которые используют эту сталь для изделий: холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники. В том числе потребителем продукции является китайский Haier.

«Для дальнейшего развития парка есть все возможности и условия с точки зрения инфраструктуры. Земля, которая находится рядом с парком, принадлежит муниципалитету, и мы можем увеличивать площадь территории „Пионера“», — продолжил Метшин.

«К нам приезжали с визитом потенциальные инвесторы из китайской провинции Шаньдун во главе с мэром города Чаньчжоу господином Би. Положительный пример компании „Камасталь“ позволяет надеяться, что и другие инвесторы, в частности из КНР, будут приходить. Предпосылки для этого есть», — подытожил собеседник агентства.

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