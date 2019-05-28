В российских школах хотят внедрить уроки по ЗОЖ

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). К будущему году в российских школах хотят внедрить программы, направленные на формирование здорового образа жизни, об этом в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году. Самое главное, чтобы это не было только на школьных занятиях», — рассказала глава федерального ведомства.

Она отметила, что новые программы будут предназначены для детей четырех возрастных групп. Дети в возрасте 3 — 6 лет будут обучаться правилам личной гигиены, те, что постарше, — регулировать состояние здоровья.

Учеников средних классов научат измерять пульс, давление, температуру, а также распознавать сбой в организме и вызывать скорую помощь. Старшеклассники же по программе должны будут уметь оказывать первую помощь.

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