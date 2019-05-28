Из-за ремонта дорог в Казани частично перекроют ряд улиц

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Из-за ремонта улично-дорожной сети в Казани частично перекроют ряд улиц, сообщает портал мэрии столицы РТ.

Так, до 31 июля будет ограничено движение транспорта по следующим участкам: Горсоветская (ул. Декабристов — ул. Поперечно-Базарная), Яруллина (ул. Горсоветская — ул. Мулланура Вахитова), 2-я Юго-Западная (ул. Мулланура Вахитова — ул. Лушникова), Лушникова (ул. Декабристов — ул. 2-я Юго-Западная).

В этот же период закрыта для движения проезжая часть улиц Батыршина (ул. Кулахметова — ул. Галимджана Баруди), Красного Химика (ул. Урицкого — дом № 6 по ул. Красного Химика), Кызыл Армейская (дом № 2 по ул. Кызыл Армейская — ул. Красного Химика), Гагарина (ул. Хасана Туфана — проспект Ибрагимова).

Кроме того, закрытие будет действовать по улице Дубравная на участке от дома № 13 до ул. Рихарда Зорге.

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