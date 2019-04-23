Татар-информ

28 мая 2019, 22:04

Экономика и финансы

На реконструкцию автодороги в Нижнекамске Фонд развития моногородов выделит 175 млн рублей

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Экономика и финансы

На реконструкцию автодороги в Нижнекамске Фонд развития моногородов выделит 175 млн рублей

Фото: архив

Алексей Песошин принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов, которое прошло в Москве.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов, которое прошло сегодня в Москве, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В ходе мероприятия наблюдательный совет принял решение о выделении 175 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги к индустриальному парку «Пионер» в Нижнекамске. 

Реконструкция обеспечит доступ к индустриальному парку грузового транспорта, а также позволит реализовать на его территории новые инвестпроекты.

«Сегодня принято важное для города решение, которое откроет новые возможности для реализации двух инвестпроектов на территории индустриального парка „Пионер“ — это предприятие по окрашиванию стали „Камасталь“ и производство металлических панелей», — сказала на совещании гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, отметив, что этот шаг позволит создать около 500 новых рабочих мест. 

Размер софинансирования со стороны Фонда развития моногородов составит 175 млн рублей, со стороны РТ и моногорода Нижнекамск — 148, 6 млн рублей, отмечает источник.

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