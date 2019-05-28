Тетюшские пограничники провели митинг в честь профессионального праздника

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). С самого утра в Тетюшах можно было увидеть ребят в форме с зелено-красными флагами. Ветераны и пограничники разных лет и поколений традиционно собрались у монумента Славы на митинг.

В один ряд вместе с теми, кто в разные годы исполнял свой долг перед Родиной, защищая ее рубежи, встали курсанты колледжа гражданской защиты, кадеты, воспитанники детских садов, родственники и друзья виновников торжества.

Руководитель исполкома района Аркадий Семенычев поздравил от имени главы района всех присутствующих с Днем пограничника, отметив, что защитники границы всегда отличались смелостью, мужеством и отвагой.

«У нас водная и сухопутная граница протяженностью более 60 тысяч километров. И поэтому надо охранять и сухопутные, и морские рубежи», – подчеркнул он.

Участники митинга почтили память погибших пограничников минутой молчания и возложили гирлянды и цветы к подножью обелиска и к Вечному огню.

«Самая опасная и почетная служба – это служба в погранвойсках, – считает Валерий Горбунов. Он был призван из Урюма и служил в 77-м погранотряде в Хабаровском крае в 1983 – 1985 годах. Участвовал в задержании нарушителя, за что был отмечен знаком «Отличник пограничных войск» 2-й степени.

Киртелинцу Анатолию Борисову тоже приходилось принимать участие в операции по задержанию нарушителей границы на Дальнем Востоке.

«Пограничные войска – это самые лучшие войска России. Нес службу на Амуре и при минус 53 градуса во взводе повышенной боеспособности», – не тая гордости, поделился он.

Николай Коробов пришел на митинг со своими гостями. По случаю празднования Дня пограничника к нему приехали однополчане из Ульяновска. Вместе они служили в Калининградской области, защищали западные рубежи. «Для нас это святой праздник, – говорят мужчины. – Мы гордимся, что служили в пограничных войсках».

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