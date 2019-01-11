Казанский «Рубин» покинули четверо игроков

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил об уходе четверых игроков, игравших за команду на правах аренды.

Таким образом, покидают «Рубин» голкипер Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян, а также нападающий Дмитрий Полоз. Они покидают казанскую команду после окончания арендных договоров.

«Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Судя по всему, процесс потери игроков «Рубином» только начинается, учитывая трудное финансовое положение клуба. До сих пор неизвестно, продолжит ли работу с командой ее главный тренер Курбан Бердыев, сказавший после окончания чемпионата России, что ему нужно провести ряд консультаций с руководством.

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