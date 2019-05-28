В рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» ДУМ РТ передал малоимущим семьям детские коляски

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках акции «Рамадан — месяц добрых дел» подарил малоимущим, неполным и многодетным семьям Казани, районов Татарстана и Чувашии детские коляски. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

«13 колясок, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии, были предоставлены Благотворительному фонду „Закят“ неравнодушными казанцами», — говорится в сообщении.

За время действия акции ДУМ РТ оказал комплексную помощь нуждающимся: продовольственную, денежную и помощь с одеждой. До завершения Рамадана планируется раздать 1,5 тонн продовольствия 300 семьям. Также во все мухтасибаты республики переданы комплекты детской одежды на летний сезон.

По результатам объявленного сбора средств в Татарстане фонд также оказал материальную помощь 5 тяжелобольным детям. Сбор денег для оказания помощи продолжается.

Чтобы перевести средства для помощи детям, нужно отправить SMS-сообщение на номер 3116 со словом Kazan, поставить пробел и указать необходимую сумму от 50 рублей.

Также деньги можно перевести на карту СБ 5469 6200 1978 0699 (на имя Марданова Булата Раифовича). Перевод осуществляется и в терминалах CБ:

1. В платежах — кнопка «Другие категории».

2. Кнопка «БФ Закят» — верхняя.

3. Графа — ФИО и сумма.

4. Назначение: Детям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.