В рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» ДУМ РТ передал малоимущим семьям детские коляски

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках акции «Рамадан — месяц добрых дел» подарил малоимущим, неполным и многодетным семьям Казани, районов Татарстана и Чувашии детские коляски. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
«13 колясок, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии, были предоставлены Благотворительному фонду „Закят“ неравнодушными казанцами», — говорится в сообщении.
За время действия акции ДУМ РТ оказал комплексную помощь нуждающимся: продовольственную, денежную и помощь с одеждой. До завершения Рамадана планируется раздать 1,5 тонн продовольствия 300 семьям. Также во все мухтасибаты республики переданы комплекты детской одежды на летний сезон.
По результатам объявленного сбора средств в Татарстане фонд также оказал материальную помощь 5 тяжелобольным детям. Сбор денег для оказания помощи продолжается.
Чтобы перевести средства для помощи детям, нужно отправить SMS-сообщение на номер 3116 со словом Kazan, поставить пробел и указать необходимую сумму от 50 рублей.
Также деньги можно перевести на карту СБ 5469 6200 1978 0699 (на имя Марданова Булата Раифовича). Перевод осуществляется и в терминалах CБ:
1. В платежах — кнопка «Другие категории».
2. Кнопка «БФ Закят» — верхняя.
3. Графа — ФИО и сумма.
4. Назначение: Детям.