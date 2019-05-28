ДУМ РТ продлевает сбор средств на лечение двух тяжелобольных детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Несмотря на закрытие акции «Рамазан — месяц добрых дел», объявленной ДУМ РТ, по сбору средств в пользу трех тяжелобольных детей, Фонд «Закят» продолжает сбор денег для оказания помощи еще двум подопечным. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«С помощью пожертвований в виде садаки и закята, а также добрых смс на номер 7715 удалось полностью покрыть стоимость лечения трех юных татарстанцев — Рахманкуловой Карины (13 лет), Ханипова Даниэля (9 лет) и Егорова Валентина (13 лет)», — говорится в сообщении.

Теперь помощь требуется шестилетнему Аязу Хасаншину с резидуально-органическим поражением ЦНС, расстройством аутентичного спектра. Мальчик с трудом общается, остро реагирует на громкие звуки, обращенную речь понимает только на бытовом уровне. На очередной реабилитационный курс необходимо 79 200 рублей.

12-летнему Саше Комарову, одному из братьев-близнецов, вследствие недоношенности поставили диагноз ДЦП и инвалидность. Ему также можно помочь на реабилитационных курсах, следующий курс стоит 56 400 рублей.

Чтобы помочь детям, можно отправить SMS-сообщение на номер 3116 со словом Kazan, затем поставить пробел и указать необходимую сумму от 50 рублей.

Также средства можно перевести на карту СБ 5469 6200 1978 0699 (на имя Марданова Булата Раифовича). Перевод осуществляется и в терминалах CБ:

1. В платежах — кнопка «Другие категории».

2. Кнопка «БФ Закят» — верхняя.

3. Графа — ФИО и сумма.

4. Назначение: Детям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.