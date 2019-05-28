Парламентарии Татарстана и Марий Эл обсудили вопросы реализации нацпроектов в регионах

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня парламентарии Татарстана и Республики Марий Эл обсудили вопросы реализации законодательства о местном самоуправлении и поддержки старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заседание Комитета Госсобрания Марий Эл по социальному развитию с участием депутатов Госсовета РТ — членов Комитетов по государственному строительству и местному самоуправлению и по социальной политике состоялось сегодня в поселке Оршанка Оршанского района Республики Марий Эл. Рабочий визит татарстанских депутатов прошел в рамках межпарламентского сотрудничества двух республик, которое было подписано в феврале 2005 года.

В начале рабочего дня татарстанские депутаты посетили Государственное Собрание. Парламентарии встретились с Председателем Госсобрания Республики Марий Эл Юрием Минаковым и обсудили возможности дальнейшего расширения межпарламентских связей.

«Конструктивный диалог, обмен мнениями и существующими практиками очень важен и полезен для нас. В Татарстане мы стараемся внедрять все самое лучшее. В свою очередь, готовы поделиться нашим опытом», — отметила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Зампредседателя Госсобрания Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию Ольга Цветкова рассказала коллегам о созданной в республике системе местного самоуправления. «В Марий Эл принято более 30 региональных законов, решающих вопросы местного значения. Всего в республике создано 138 муниципальных образований. Начиная с 2004 года, количество муниципальных образований уменьшилось, часть районов были укрупнены», — прозвучало на заседании.

В Татарстане укрупнять муниципалитеты не стали. Как отметил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, «в республике действует 956 муниципалитетов, работает более 7,5 тыс. муниципальных депутатов».

Он добавил, что подспорьем в осуществлении полномочий органов местного самоуправления является самообложение граждан, которое реализуется в РТ с 2013 года.

Депутаты заксобраний двух республик также затронули вопросы реализации национальных проектов в регионах. «Национальные проекты, реализация которых началась в этом году, ставят перед нами новые задачи в частности, проект „Демография“ предусматривает увеличение продолжительности жизни, а это, в свою очередь, диктует необходимость решения вопросов обеспечения активного долголетия», — отметила Светлана Захарова.

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