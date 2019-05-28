Татар-информ

28 мая 2019, 19:43

Официальная хроника

Эксперты выяснили, куда этим летом отправятся отдыхать жители Казани

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Официальная хроника

Эксперты выяснили, куда этим летом отправятся отдыхать жители Казани

Рейтинг показывает, что казанцы предпочитают либо недорогой отдых на море, либо в основном поездки по России с хорошей экскурсионной программой.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В топе предпочтений жителей Казани для летнего отдыха оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также Грузия, которая представлена курортным городом Батуми и столицей Тбилиси. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip. 

«В 2019 году Сочи как привлекательный курортный город занял первую строку, подвинув Москву. Серьезное изменение связано с появлением в десятке лидеров Батуми: приморский грузинский город поднялся на 12 строк и оказался на девятом месте», — говорится в сообщении. 

Рейтинг показывает, что жители Казани предпочитают либо недорогой отдых на море, либо поездки с хорошей экскурсионной программой, причем в основном по России. Прага и Париж остаются популярными направлениями для летнего отдыха у жителей Казани и лишь немного меняют свои позиции в рейтинге 2019 года.

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