Тахир Хадеев: Татарстан сыграл ключевую роль в решении о подъеме воды в Куйбышевском водохранилище

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Татарстан сыграл ключевую роль при принятии решения о подъеме уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике его председатель Тахир Хадеев, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Ситуация сегодня меняется в лучшую сторону. Именно Татарстан сыграл ключевую роль при принятии решения о подъеме уровня воды в Куйбышевском водохранилище», – сказал депутат.

По мнению Хадеева, для недопущения в будущем «подобной экологической катастрофы» этот вопрос тем регионам, чьи интересы затрагивает данная тема, необходимо решать сообща.

Председатель парламентского комитета отметил, что снижение уровня воды в Волге привело к ряду негативных последствий. Так, по словам представителя судоходной компании «Татфлот», на водных объектах рыбным популяциям нанесен непоправимый ущерб. Сама компания несет огромные убытки из-за введения ограничения на пассажирские перевозки судами.

Регулирование уровня воды в водохранилище Волжско-Камского каскада осуществляется федеральным агентством водных ресурсов на основании рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ.

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