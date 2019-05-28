Эксперт Высшей школы экономики: Татарстану необходимо сохранить лидерство в региональной гонке

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Республике Татарстан необходимо сохранить лидерство в региональной гонке, потому как оно задает особый формат по работе с национальными проектами. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель директора центра Института статистических исследований и экономики знаний Форсайт-центра Высшей школы экономики Александр Чулок.

«Татарстану нужно сохранить лидерство в региональной гонке, у вас стоит сверх задача, то есть это не просто вытянуться и подтянуться, а еще остаться региональным лидером, для того чтобы к вам приезжала молодежь и зарубежные ученые, развивалась наука», — отметил спикер.

Кроме того, он подчеркнул, что лидерство республики по многочисленным направлениям задает особый формат работы с национальными целями и нацпроектами, и ряд мер, которые годятся для регионов с меньшей активностью, для республики Татарстан могут быть негативными, потому что уже хорошо развиты.

«Республика Татарстан в свойственной ей манере первопроходец, одна из первых трансформируется в преломлении национальных целей и национальных проектов на региональную составляющую», — сообщил Александр Чулок.

На площадке Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ прошли курсы повышения квалификации у госслужащих и глав муниципалитетов Республики Татарстан в рамках стратегической сессии «Реализация национальных проектов на территории Республики Татарстан: от федеральных задач к опережающему развитию региона».

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