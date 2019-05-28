(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах жильцы общежития вычислили наркопотребителя по запаху и вызвали росгвардейцев, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Вечером на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревоги в одном из общежитий Нового Города. Инициаторами оказались жители дома, которых насторожил запах жженой травы, доносившийся из соседней комнаты», – рассказали в Росгвардии.

Дверь в комнату была приоткрыта, а внутри стражи правопорядка увидели 22-летнего молодого человека с признаками наркотического опьянения.

У парня изъяли коробок с 2,2 грамма гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».

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