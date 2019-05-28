Казань примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани пройдут матчи чемпионата мира по волейболу, который пройдет с 26 августа по 11 сентября 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале Международной федерации волейбола.

«Мы рады сообщить, что мужской чемпионат мира по волейболу пройдет в некоторых из самых красивых и знаковых российских городов. В каждом из городов есть площадки мирового класса и отличная окружающая инфраструктура, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в своих лучших проявлениях. Россия имеет большой опыт проведения отличных волейбольных мероприятий, и поэтому мы все с нетерпением ждем возвращения к более захватывающим акциям», — рассказал о причинах выбора России президент федерации Ари Грасо Фильо.

«Окончательно не принято решение, где именно в Казани пройдут матчи чемпионата, ведь у нас есть Центр волейбола, Баскет-холл и „Татнефть Арена“. Тем не менее нас ждет очень зрелищное мероприятие, которое собирает большое количество любителей волейбола по всему миру, надеюсь, в составе нашей сборной будут присутствовать и воспитанники татарстанской школы», — сообщил «Татар-информ» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Чемпионат пройдет в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Уфе и Новосибирске. Еще два города объявят в следующем году.

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