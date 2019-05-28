Зимняя сказка и Изгнание: В Доме Дружбы Народов открылась выставка Альфрида Шаймарданова

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Выставка татарстанского художника-наивиста Альфрида Шаймарданова, посвященная 100-летию памяти венгерского художника Тивадара Костки Чонтвари, открылась в Доме Дружбы народов.

«Мимо этой даты пройти невозможно. Вот этих художников, с большой буквы, которые вошли в историю мировой живописи единицы. Я их перечислил — Пиросмани, Руссо, Генералич и Чонтвари. Я, как представитель этого направления, просто был обязан отметить это выставкой», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Альфрид Шаймарданов.

Он добавил, что еще одна цель создания этой выставки была просветительская — расширить горизонты познания людей об этом художнике.

На открытии помимо друзей Альфрида и гостей присутствовали исполняющий обязанности председателя Союза художников РТ Альберт Шиабиев, консул Генерального консульства Венгрии Ласло Дароци, замдиректора Дома дружбы народов Наталья Мясникова и другие.

Также на открытие пришел сосед по художественным мастерским художника, земляк Шаймарданова, народный художник РТ, первый зампредседателя Союза художников РТ Мудирас Мингазов.

«Я бы даже не сказал, что это наивное искусство, очень глубокие философские мысли в картинах, очень интересное содержание, трактовка, богатство колорита цветового решения», — отметил Мудирас Мингазов.

Художник также поделился случаем, который произошел во время визита в мастерскую Альфрида Шаймарданова.

«Я зашел к нему в мастерскую, и одна картина — там традиционно обнаженная женщина лежит в выразительной позе, кот лежит, все богатство природы — красивые цветущие поляны, красота, в общем. Картина так и называется „Красота“. Он подходит и спрашивает: „Что нравится?“, а я говорю: „Здорово“. Он снимает эту картину и дарит мне», — вспоминает художник.

На выставке представлено 12 картин. Как отметили гости, около 30% из них написаны недавно.

Альфрид Шаймарданов родился в Сабинском районе РТ. Участвовал в Международной выставке наивного искусства в Чехии, «INSITA» в Словакии, Международной биеннале карикатуры в Испании и других. Работы художника работы находятся в Музее русского лубка и наивного искусства в Москве, Музее органической культуры в Коломне, Екатеринбургском музее изобразительных искусств и других.

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