МФЦ Татарстана проконсультировали 1,5 тыс. самозанятых

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На сегодняшний день Многофункциональные центры Татарстана оказали консультационную помощь 1,5 тыс. самозанятым гражданам, сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ в РТ.

Там напомнили — чтобы стать самозанятым, необходимо встать на учет в качестве налогоплательщика. Сделать это можно с помощью специально разработанного мобильного приложения «Мой налог».

«Воспользоваться приложением не так трудно, поэтому чаще к нам обращаются за общей консультацией. На сегодняшний день обратившихся более 1,5 тысяч человек. Из них 90 зарегистрировались в качестве самозанятых непосредственно в МФЦ», — рассказала директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Она отметила, что обратиться за помощью к сотрудникам многофункциональных центров при выборе специального налогового режима могут и жители сельской местности. Сейчас во всех сельских поселениях, в которых проживает более тысячи человек, МФЦ организовало удаленные окна приема, которые работают по определенному графику.

Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно вести деятельность в регионе, в котором проводится эксперимент по внедрению данного налогового режима. Место жительства при этом не имеет значения. Так, если человек живет в Кировской области, а его клиенты находятся в Татарстане, то стать самозанятым можно, а если наоборот, то нет. Ставки налога для самозанятых составляют 4-6%.

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