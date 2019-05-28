Полицейские выяснили, что к афере на 100 млн рублей причастен экс-сотрудник Арбитражного суда РТ

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Полицейские выяснили, что к афере с картриджами на 100 млн рублей причастен экс-сотрудник Арбитражного суда Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что с 2017 по 2018 год бывший начальник одного из отделов Арбитражного суда РТ создал благоприятные условия для аферистов, исключающие участие в торгах других участников», – рассказали в полиции.

Злоумышленник, будучи ответственным за прием картриджей знал, что поставлена будет поддельная продукция, но подписал документы о приеме товара. В результате его действий арбитражному суду был причинен ущерб на 3 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте правоохранители пресекли деятельность преступников, сбывавших контрафактную продукцию в Московском регионе, Чувашской Республике, а также в республиках Марий Эл и Татарстан.

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