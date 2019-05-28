Чистопольский завод «Белый Кремль» объявил о дополнительном наборе работников

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Создание новых рабочих мест связано с увеличением производства и расширением географии продаж. На заводе «Белый Кремль» открыт дополнительный набор на вакансии операторов линий в Чистополе. Всего планируется создать более 30 новых рабочих мест. Работникам завода гарантируют достойную заработную плату и социальный пакет.

Открытие пивоваренного завода «Белый Кремль» состоялось в августе 2018 года. Предприятие общей площадью более 153 тыс. квадратных метров построено на площадке индустриального парка «Чистополь». В настоящее время на заводе работает более 300 работников.

Напомним, продукция завода представлена более чем в 37 регионах Российской Федерации и реализуется в крупных федеральных и локальных торговых сетях.

За более подробной информацией о вакансиях обращаться в отдел HR пивоваренного завода «Белый Кремль» по тел. +7 939 390-44-62.