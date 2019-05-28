Начинающих и будущих татарских предпринимателей собрал ифтар «Штаба» татар Москвы

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Начинающих и будущих татарских предпринимателей собрал ифтар делового клуба «Масштаб», сообщает пресс-служба «Штаба» татар Москвы.

Перед молодыми татарами выступили представители Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) Мухаммад Сагизов и казый Московского муфтията Илнур хазрат Гайнутдинов. Спикеры рассказали об основах халяльного бизнеса.

В ходе ифтара клуба к молодым предпринимателям обратился и лидер «Штаба» Рустэм Ямалеев, отметив важную роль меценатов в развитии татарской нации.

«Наша первичная цель – воспитать молодых татарских предпринимателей. Бизнес и демография для татар самый актуальный вопрос. От этого зависит наше будущее. Я очень надеюсь, что молодые предприниматели в будущем будут инвестировать в татарскую нацию», – пояснил лидер «Штаба» Рустэм Ямалеев.

Рустэм Ямалеев отметил, что на очередном ифтаре «Штаба» татар Москвы сидели будущие татарские руководители, министры, депутаты, меценаты.

«Чем больше татар попадет в журнал „Форбс”, тем лучше будет для нашей нации. Потому что успешные татары будут продвигать и решать татарский вопрос в России», – призвал молодых предпринимателей Рустэм Ямалеев.

В дальнейшем деловой клуб «Масштаб» планирует вести активное сотрудничество с МАИБ.



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