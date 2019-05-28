Глава Менделеевского района: «Российских пограничников отличают смелость, мужество и отвага»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 28 мая, в России свой профессиональный праздник отмечают пограничники. В этот день на улицы Менделеевска виновники торжества вышли в военной форме и зеленых фуражках, передает ИЦ «Менделеевск».



Торжественный митинг состоялся на площади у памятника воинам-интернационалистам. В церемонии приняли участие ветераны погранвойск, бывшие военнослужащие, а также представители администрации, общественных организаций, юнармейцы и школьники.

Участникам парада представили показательные выступления по рукопашному бою спортклуба «Сатори», а коллектив ДК имени Сергея Гассара подготовил свои лучшие концертные номера.

Глава района Валерий Чершинцев, служивший в погранвойсках в Биробиджане, поздравил всех с праздников. Он отметил, что российских пограничников отличают смелость, стойкость, мужество и отвага.



«И я вместе с вами с гордостью вспоминаю те года, которые отдал границе. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Спасибо вам за вашу службу», − обратился глава района к присутствующим виновникам торжества.



Завершился митинг возложением цветов в знак огромной благодарности российским пограничникам, достойно выполнившим свой воинский долг.

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