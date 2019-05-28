В Татарстане для школы планируют заказать станок для лазерной гравировки и резки за 2,7 млн рублей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах для средней школы № 56 планируют заказать лазерный станок для гравировки, резки и изготовления печатей и штампов за 2,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Станок предназначен для лазерной гравировки на металлических поверхностях, пластике, резине, древесных материалах, акриле, оргстекле, коже, тканях, а также для лазерной резки неметаллических листовых материалов.

Лазерный станок будет оснащен ручной и автоматической фокусировками с применением бесконтактного ультразвукового датчика, а также управляться с помощью компьютера.

Покупка станка будет финансироваться из бюджета города Набережные Челны.

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