На ПМЭФ ожидается подписание соглашения о создании завода сжиженного газа в Чистополе

(Чистополь, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В чистопольской ТОСЭР появится завод по сжижению газа. Подписание соответствующего соглашения ожидается уже в июне на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству в Чистополе.

«Подписано соглашение, и в ближайшее время будут реализовываться инвестпроекты на 15 земельных участках, из них 8 участков под проект „Газпром газомоторное топливо“. Соглашение будет подписано Президентом РТ на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года», — отметила представитель Чистопольского района, говоря о перспективах индустриальной площадки.

По словам главы Чистопольского района Дмитрия Иванова, подобное производство могло появиться еще несколько лет назад, однако тогда в планы вмешалась экономика.

«Это криоустановки, сжиженный газ. Они еще 2 года назад хотели это сделать, но тогда не было сбыта. А сейчас они построили сеть автозаправочных станций по всей республике и приняли решение», — отметил Иванов.

Также в ходе выездного заседания стало известно о планах размещения на промплощадке в Чистополе кондитерского производства российского бренда «Акульчев», белорусского производителя пищевых биодобавок для скота, деревообрабатывающего производства и других проектов.

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