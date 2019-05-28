Глава Заинского района, представители Совета и исполкома поддержали акцию «Подари подписку!»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Глава Заинского района Разиф Каримов дал старт благотворительной акции «Подари подписку!». Разиф Галиевич является одним из самых активных подписчиков и читателей районных газет «Новый Зай» и «Зэй офыклары» и каждое полугодие своим личным примером призывает руководителей подарить подписку, передает «Заинск-информ».



Акцию поддержали руководитель исполкома района Ильнар Хафизов, заместитель главы района Валерий Акатьев, представители совета и исполкома района, депутаты, главы сельских поселений, начальники управлений и различных служб.





Среди подаривших подписку на «Новый Зай» на второе полугодие текущего года – начальник сельхозуправления Фаргат Камалиев, замруководителя исполкома района Николай Нифатов, военком Айрат Аглямзянов, директор кирпичного завода Рафаил Ашрапов, секретарь административной комиссии Талгат Кашапов, замначальника управления культуры Резеда Гумерова и другие. Все они оформили подписки на «районки» для людей с ограниченными возможностями здоровья и старожилам Заинска.





Руководители призвали жителей принять участие в подписной кампании и выписать газету своим бывшим коллегам, пожилым родственникам, соседям, многодетным семьям, ветеранам войны, людям с ограниченными возможностями – тем, кто в силу тяжелых обстоятельств не может выписать газету самостоятельно. «Подписку можно оформить через почтовое отделение или прямо в редакции», – уточнил источник.

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