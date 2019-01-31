Бизнес Казани инициировал переход улицы Профсоюзной в режим пешеходно-туристической

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Собственники заведений и проектов, расположенных в центре Казани на улице Профсоюзной, инициировали перевод этой проезжей в настоящее время городской артерии в режим пешеходно-туристической. Инициативу наряду с планами развития существующих пешеходных улиц исторического центра города — Баумана и Петербургской — обсудили на проектном семинаре в резиденции креативных индустрий «Штаб».

«По минимуму — в ближайшие три месяца проработать инфраструктуру без сильных строительных вмешательств. Программа максимум в перспективе на 1-2 ближайших года — разрабатывать дальнейшее развитие территории. Все собственники, бизнес готовы принимать в этом участие. Сейчас у нас уже есть понимание, дальше — практическая работа», — сказал от лица бизнес-сообщества улицы Профсоюзной «ночной мэр» Казани Артур Хосровян.

Хосровян конкретизировал, что планируется уже в июне провести на Профсоюзной тестовое мероприятие ко Дню молодежи. Это позволит в том числе протестировать перекрытие улицы — «понять эргономику и логистику процесса». При этом уже сейчас, подчеркнул он, без стороннего вмешательства Профсоюзная — одна из самых перспективно саморазвивающихся улиц центра Казани.

«Много смелых идей по поводу того, чтобы сделать ее полностью пешеходной, что помешает на самом деле определенным моментам в работе (бизнеса). В течение лета можно много всего там сделать по взаимодействию с собственниками помещений. Там находится бизнес, работающий в плоскости предложений и спроса, так что Профсоюзная в любом случае будет развиваться. Смысл в том, чтобы поддержать ее развитие без концептуального вмешательства в работу размещенных здесь заведений: чтобы все, что находится на этой улице, чувствовало поддержку, а пришедшие люди — безопасность», — пояснил Артур Хосровян.

В перспективе, по его мнению, Профсоюзная, расположенная ярусом выше много лет существующей в режиме пешеходной улицы Баумана, призвана стать вечерне-ночным кластером города, еще одной точкой роста и самовыражения Казани, новой визитной карточкой для туристов.

По заверениям Хосровяна, уже в этом году бизнес готов при сотрудничестве с городскими властями обеспечить инфраструктурный комфорт улицы: по ширине пешеходных дорожек, освещению и безопасности.

«С Министерством молодежи РТ сейчас прорабатываются мероприятия тестового события ко Дню молодежи, которое позволит нам оценить потоки движения и то, как можно ими управлять», — резюмировал «ночной мэр» столицы РТ.

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