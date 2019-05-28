В налоговой инспекции Набережных Челнов представили нового руководителя

(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В налоговой службе Набережных Челнов представили нового руководителя.

Им стала Диана Сагетдинова, которая находилась в статусе исполняющей обязанности руководителя челнинского подразделения УНФС России в течение последнего года. До этого занимала должность заместителя руководителя местной налоговой службы.

Приставку «и.о.» Сагетдинова получила после того, как свой пост покинула Лилия Гатина, которая возглавляла Набережночелнинскую инспекцию УФНС России в течение 14 лет. Сейчас она работает в должности руководителя Управления ФНС по Республике Марий Эл.

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