(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Окончательный переход на цифровое эфирное телевещание в РТ произойдет в октябре, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

В мае Правительство России перенесло срок перехода на «цифру» для 21 региона РФ с 3 июня на 14 октября. После рассмотрения обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова в адрес Правительства РФ было принято решение о включении в данный перечень Республики Татарстан.

Перенос сроков в Татарстане связан с проведением 4 июня мусульманского праздника Ураза-Байрам. Такое решение было принято, чтобы учесть интересы населения и не причинять жителям республики значительных неудобств.

Сегодня в Татарстане ведется активная информационная работа с населением по подготовке к переходу на цифровое эфирное телевещание, в том числе и подомовой обход. Помощь жителям в настройке оборудования цифрового эфирного телевещания в муниципальных образованиях республики оказывают более 1800 специально обученных волонтеров. Каждый из них имеет на руках специальное удостоверение, которое дает ему право на оказание помощи населению в подключении цифрового телевидения.

Стоит отметить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценивает готовность Татарстана к переходу на цифровое эфирное телевещание как высокую.



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