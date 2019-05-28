Минниханов поддержал проведение в Казани самого большого хакатона страны

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проведение в Казани в этом году самого большого хакатона России. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент поддержал инициативу АНО „Россия — страна возможностей“ провести в Казани в 2019 году самого большого хакатона страны», — говорится в сообщении в соцсети.

Как сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», 3 апреля организация запустила проект для ИТ-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий — «Цифровой прорыв». Конкурс пройдет в 40 городах России и будет проводиться в форматах онлайн-тестирования и хакатонов.

Хакатоны — соревновательные мероприятия, на которых представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах создают прототипы цифровых продуктов.

Президент @RusMinnikhanov поддержал инициативу АНО «Россия-страна возможностей» провести в Казани в 2019 году самого большого хакатона страны — Лилия Галимова (@liliGalimova) 28 мая 2019 г.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.