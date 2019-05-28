Рустам Минниханов подписал соглашение о создании республиканского образовательного центра

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня Рустам Минниханов и Елена Шмелева подписали соглашение о создании республиканского образовательного центра, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Особый интерес для Татарстана представляет деятельность образовательного фонда „Талант и успех” и центра „Сириус”», – отметил Рустам Минниханов на заседании Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива».

Республиканский центр будет сформирован на базе Университета Талантов. В качестве опорной площадки планируется использовать образовательный комплекс «Дуслык», – отмечает пресс-служба.

Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи является одним из стратегических направлений развития нашей страны, подчеркнул Президент и привел слова Владимира Путина о необходимости специалистов, способных работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. «Говоря об успешной работе сочинского центра „Сириус“, Глава Государства подчеркнул, что талант, энергия, креативные способности молодёжи – в числе самых сильных конкурентных преимуществ в России», – сказал Президент РТ.

«Мы договорились подготовить дорожную карту, в которой детально пропишем шаги по формированию центра», – также добавил Рустам Минниханов.



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