В Набережных Челнах при столкновении двух легковых авто погиб 17-летний парень

(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах при столкновении двух автомобилей погиб 17-летний парень, сообщает местная Госавтоинспекция.

Смертельное ДТП произошло сегодня в полдень на пересечении проспекта Автозаводский и улицы 40 лет Победы.

25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь в сторону улицы Машиностроительная, совершил столкновение с автомобилем «Шкода Йети», которым управлял 34-летний челнинец.

В результате аварии 17-летний пассажир «Лады» скончался на месте от полученных травм.

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