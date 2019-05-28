Молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе антикоррупционной социальной рекламы

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). С 1 июня по 1 октября принимаются заявки на молодежный конкурс антикоррупционной социальной рекламы «Вместе против коррупции». Об этом сообщают организаторы.

«Мероприятие проводится с целью популяризации антикоррупционных мер, а также развития в обществе нетерпимого отношения к этому пагубному социальному явлению», — говорится в сообщении.

Для участия нужно подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!» и зарегистрировать ее на официальном портале: http://www.anticorruption.life/.

Конкурс проводится в номинациях «Лучший плакат», «Лучший видеоролик».

В нем могут участвовать граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Церемония награждения состоится в декабре и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией. Победителей наградят ценными призами.

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