Инвестиции и инфраструктура: депутаты Госсовета в Чистополе обсудили развитие моногородов

(Чистополь, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Вопросы татарстанских моногородов требуют комплексного подхода. Решить задачу поможет привлечение инвесторов и создание современной инфраструктуры. Такие выводы были озвучены в ходе выездного заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству в Чистополе.

Перед началом пленарного заседания делегация парламентариев посетила индустриальную площадку «Чистополь», которая должна стать новой точкой экономического роста для города и района. Уже сейчас на площадке работают первые предприятия-резиденты, однако на часть участков инвестор еще не пришел.

Тему привлечения новых инвестиций и развития необходимой для этого инфраструктуры депутаты подняли одной из первых в ходе пленарного заседания. Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев отметил положительные изменения, произошедшие во внешнем облике города за последние годы.

«Город красивый, ухоженный. В течение длительного времени этого не хватало во внешнем виде Чистополя. Это наглядный пример серьезных преобразований. Ведь внешний облик города — это его нематериальный актив, влияющий на привлекательность», — отметил Галеев.

При этом он добавил, что не стоит забывать и о решении проблемных вопросов. Об одной из главных проблем Чистополя — износе городской канализации и водоснабжения, присутствующим рассказал замминистра строительства РТ Владимир Кудряшев.

Он подчеркнул, что эти вопросы характерны для многих городов республики.

«Это связано с износом инженерных сетей и необходимостью их модернизации. Чистополь не является исключением, здесь достаточно сильный износ водоснабжения. Стальные и чугунные водопроводы работают в системе от 30 до 90 лет. Из-за этого ежегодно происходят аварии на водопроводных сетях», — сообщил Кудряшев.

По его словам, решением вопроса станет завершение реконструкции водоснабжающих и водоотводящих сетей в исторической части города. Татарстанский Кабмин выделил на эти цели более 96 млн рублей. Другие ассигнования были направлены на реконструкцию городской насосной станции, создание современной системы сточных вод, модернизацию ЛЭП и другие цели. В ближайшем будущем в городе начнется 3-й этап реконструкции центрального бульвара.

Еще один докладчик — замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев обозначил главные вопросы экономического развития Чистополя. Большая их часть оказалась связана с привлечением инвестиций и новых производств на местную индустриальную площадку.

«Проблема заполнения индустриального парка может быть решена в том числе за счет привлечения резидентов на ТОСЭР. До конца года необходимо привлечь 15 резидентов, пока их зарегистрировано 5 и еще один на подходе», — сообщил депутатам Шамсиев.

В ответ на это Марат Галеев призвал министерство активнее координировать развитие республиканских агломераций и устроить в ведомстве «мозговой штурм».

«Мы приняли Стратегию-2030, утвердили агломерационный подход развития. Но реально он пока проявляется слабо. И центр ответственности здесь — ваше министерство», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, несогласованность в работе агломераций может привести к негативным последствиям. Поэтому муниципальные планы развития не должны противоречить друг другу.

«Это серьезная проблема, потому что муниципалитеты иногда просто ведут себя как конкуренты. Но везде же наши люди живут», — резюмировал Марат Галеев.

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