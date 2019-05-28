Минниханов обсудил поддержку талантливой молодежи с главой образовательного фонда «Талант и успех»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня в Доме Правительства РТ с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в части выявления и поддержки талантливой молодежи», — говорится в сообщении.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и образовательным фондом «Талант и успех». Документ в том числе предполагает создание в республике регионального центра одаренных детей по модели сочинского «Сириуса».

Образовательный центр «Сириус» был создан в 2014 году в Сочи по инициативе Президента России Владимира Путина. Цель «Сириуса» — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Каждый месяц в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.