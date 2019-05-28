(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Завтра в Казани пройдут торжественные проводы призывников в Центральный, Западный, Южный военные округа, об этом сообщает пресс-служба Военного комиссариата РТ.

Мероприятие, посвященное торжественным проводам призывников, убывающих на военную службу Министерства обороны Российской Федерации, будет проходить 29 мая 2019 года в 14.00 часов на Сборном пункте Республики Татарстан по адресу: ул. Крутовская, д. 20.

В мероприятии примут участие приглашенные гости — духовенство республики, уполномоченный по правам человека С. Х. Сабурская, председатель общественной организации «Союз ветеранов РТ» А. Г. Юлашев, председатель правления ДОСААФ РТ Д. Р. Динниулов, заместитель министра образования А. М. Асадуллина. Праздничный концерт организуют «ГДДТ им. А. Алиша».

На мероприятие также приедут юнармейцы и кадеты Приволжского района.



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