Минниханов не станет главой списка «Единой России» на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов не станет главой партийного списка «Единой России» на выборах в Госсовет РТ. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с журналистами, где рассказал об итогах предварительного голосования. Ситуацию прокомментировали в Казанском Кремле.

«Ситуация объясняется очень просто. По Уставу партии на выборы могут идти те, кто участвовал в праймериз. Президент республики во внутрипартийном голосовании в качестве кандидата участия не принимал», — отметила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, Президент РТ поддерживает такой формат работы с избирателями, поскольку он позволяет в очередной раз погрузиться в вопросы, которые волнуют граждан. В воскресенье он лично посетил участок предварительного голосования и отдал свой голос за кандидатов в депутаты Госсовета РТ, напомнила Галимова.

В предварительном голосовании приняли участие более 400 тыс. татарстанцев. Голосование прошло организованно, жалоб не поступало.

Всего в Татарстане работало 460 счетных участков с 1 тыс. 909 членами участковых счетных комиссий. Участие в праймериз татарстанской «Единой России» приняли 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

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