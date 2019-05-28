Фаррахов выступил против возрастного ограничения 21+ для продажи крепкого алкоголя

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Предлагаемый Минздравом законопроект, согласно которому крепкий алкоголь запретят продавать гражданам младше 21 года, не поможет существенно снизить алкоголизацию населения, считает член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Я всегда выступаю против лишних ограничений. Если речь идет об ограничении, в том числе конституционных прав, то, даже абсолютно соглашаясь с тем, что употребление алкоголя, особенно крепкого — это плохо, мы должны взвесить предполагаемые результаты и услышать часть общества, которая не будет согласна с таким решением», — сказал «Парламентской газете» Фаррахов.

Кроме того, ограничение на продажу крепкого спиртного может усугубить проблему и заставить часть граждан — особенно в сельской местности — употреблять продукцию самогоноварения.

«Нужно сначала оценить риски и понять — добьемся ли мы результата и создадим ли существенные меры профилактики? Одними ограничениями вряд ли можно создать действенный механизм по борьбе с алкоголизацией населения», — резюмировал депутат.

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