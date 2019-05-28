Машина бывшего волейболиста «Зенита-Казани» найдена в пруду в Санкт-Петербурге

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Машина бывшего волейболиста «Зенита-Казани» Александра Волкова найдена с разбитыми стеклами в пруду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее появлялась информация, что в Audi A8 волейболиста были обнаружены следы крови и пулевые отверстия.

«Сейчас ведется расследование, которое мы не можем комментировать. Но из того, что можно сказать, — информация про пулевые отверстия не является достоверной, не соответствует действительности. Автомобиль, принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами», — сообщил глава пресс-службы клуба «Зенит», за который сейчас выступает игрок, Владимир Можайцев.

В казанском клубе Волков играл с 2011 по 2015 год и два раза становился его капитаном, однако большое количество матчей различного характера пропустил из-за травм.

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